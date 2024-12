Ucman, un’agenzia per la casa che risponda alle richieste di alloggi

L’Area Nord verso la creazione di una Agenzia per la Casa. Con l’approvazione in sede di Unione Comuni Modenesi Area Nord di una mozione a firma del capogruppo e vice delle Liste Civiche - PD Bassa Modenese, Paolo Negro e Nicolò Guicciardi, ci si propone di compiere un decisivo passo per strutturare politiche abitative in grado di rispondere alla crescente richiesta di alloggi a canoni calmierati, dettata da nuovi insediamenti produttivi e dal recente avvio della facoltà di ingegneria biomedicale. E’ sempre più diffusa la consapevolezza che il territorio dell’Area Nord è carente di alloggi per l’affitto per le tante persone che qui trovano lavoro o che si devono spostare per motivi di studio. Risulta, pertanto, necessario costruire un sistema collaudato e dotato delle necessarie risorse, in grado di incrociare efficacemente domanda e offerta abitativa, fornendo al contempo garanzie ai proprietari. "Tra gli obiettivi che abbiamo posto, - spiegano Negro e Guicciardi - vi è anche quello di fornire risposte a tutti quegli insegnanti e operatori sanitari che si trovano ad ottenere un impiego presso il nostro distretto e necessitano di disporre celermente di un alloggio".