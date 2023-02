Ucraina, le attiviste della pace "Basta violenza, ora parliamo"

di Stefano Luppi

Oggi sono esattamente dodici mesi dall’inizio della guerra che il presidente della Russia Putin ha scatenato in Ucraina. E così, ieri mattina, anche Modena ha detto, ancora una volta, che sta dalla parte della pace. Lo ha fatto accogliendo nell’aula del consiglio comunale tre giovani attiviste che provengono da Russia, Ucraina e Bielorussia: Kateryna Lanko, Darya Berg e Olga Karach, che non si stancano mai di viaggiare per chiedere ai popoli il cessate il fuoco in est Europa. Le tre attiviste di pace con le loro parole hanno fatto riflettere spiegando che le tre nazioni possono raggiungere un decente livello di convivenza – la Russia, però, ha invaso uno stato sovrano – anche se a un anno dal conflitto si parla di morte, di feriti, di dolore, di diritti umani negati.

"Nel mio paese oggi – ha spiegato la ucraina Kateryna Lanko di ‘Ukrainian Pacifist Movement’ – purtroppo non c’è alternativa per gli uomini tra partecipare alla guerra e andare in prigione. Possono anche essere presi per le strade o tentare vie pericolose per uscire dal Paese. La non violenza non è purtroppo contemplata. Il poter essere qui, tutte e tre insieme, ci ha già dato l’occasione per conoscerci, parlarci e capire quanto ci accomuna: questo è il senso del nostro progetto. Vogliamo trovare vie di pace, perché abbiamo visto che quest’anno di violenze ha solo alimentato altre violenze mentre occorre porre l’accento su diritti umani e sul senso di umanità visto che in Ucraina il conflitto ha portato un forte depotenziamento dei diritti umani".

La collega russa Darya Berg di "Go by the forest" invece dice che "il termine della associazione in russo ha il significato idiomatico di ‘vai a quel paese’ rivolto a Putin e in senso letterale invece vuole dire cerca la via nella tua foresta, ossia cerca le vie segrete per lasciare il paese. Noi dallo scorso settembre abbiamo aiutato circa 4mila persone. Il fatto è che molte persone in Russia oggi sono contro la politica di Putin e la guerra in Ucraina, ma non possono dirlo né manifestarlo per paura delle violente ripercussioni che subiscono".

La bielorussa Olga Karach di ’Our House’ termina: "Il problema è che ci mancano le risorse e pure le infrastrutture per i disertori o gli obiettori. L’Italia deve favorire lo status di obiettori di coscienza". Ad ascoltarle, riuniti in circolo con le sedie, c’era il vescovo don Erio Castellucci, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento, Daniele Taurino coordinatore nazionale del tour delle tre donne, Claudio Baraldi di UniMoRe, referente del network Università per la Pace e il presidente del consiglio Fabio Poggi.

Il sindaco ha assegnato la Bonissima alle pacifiste e ha spiegato che occorre "proseguire nell’accoglienza e nell’ascolto dei popoli oppressi dal conflitto, seminando positività e costruendo concretamente un ponte per la pace. Noi dobbiamo fare di tutto per seminare, a partire dalla nostra comunità, con il rispetto, la convivenza, l’accoglienza che sono i presupposti per la pace". Infine il vescovo Castellucci condividendo le iniziative di pace di cui parla spesso papa Francesco ha auspicato che "questo tragico anniversario possa davvero segnare l’inizio di una volontà di pace, mobilitando uomini e donne portatori di armonia e concordia".