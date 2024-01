Ucraina, missione umanitaria per portare aiuti alla popolazione

Si è conclusa la tredicesima missione di rifornimento di aiuti umanitari del progetto MedCare4Ukraine di Mediterranea Saving Humans, a cui ha contribuito anche la Cgil di Modena con la messa a disposizione del proprio furgone.La missione prevedeva la consegna di generi di prima necessità nei 12 luoghi di accoglienza formale e informale presi in carico dal progetto a Leopoli, dove Mediterranea garantisce da un anno e mezzo anche l’assistenza sanitaria di base per circa 1.600 persone. Una missione che è arrivata in una città che sta subendo continui attacchi da parte dell’esercito russo, con droni e missili. Una città impaurita e sconvolta, ferita da quasi due anni di guerra.