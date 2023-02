Ucraini, accoglienza a rischio "Permessi temporanei in scadenza"

"Accoglienza profughi a rischio". L’sos arriva dall’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine. "Da ormai un anno – si legge in una nota – siamo impegnati in modo molto pressante e forte nell’accoglienza e integrazione dei profughi ucraini arrivati dopo lo scoppio della guerra, soprattutto ragazze, mamme con bambini e qualche nucleo famigliare. A tutti i profughi, dopo varie peripezie burocratiche, è stato rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea che ha consentito loro di regolarizzare la propria posizione, avere un codice fiscale, avere un domicilio e, soprattutto, avere un lavoro regolare. Tutti questi permessi, sia per chi è arrivato subito, sia per chi è arrivato qualche tempo dopo, hanno scadenza 4 marzo 2023, cioè tra pochissimi giorni scadono tutti. A 12 giorni dalla data di scadenza ancora nessuno ha saputo darci indicazioni se e come verranno rinnovati questi permessi e molte di queste ragazze e mamme stanno perdendo il posto di lavoro perché avevano tutti contratti a tempo determinato che, ovviamente, scadevano a ridosso della scadenza del permesso di soggiorno; i datori di lavoro, altrettanto ovviamente, non possono rinnovargli i contratti se non hanno la sicurezza della proroga dei permessi di soggiorno".

"Questa è l’assurda situazione in cui ci troviamo – continua l’Associazione – Anche la Questura di Modena non ha saputo dirci nulla se non che aspettano indicazioni da Roma che ad oggi non sono ancora arrivate. Ci chiediamo se questo è il modo di aiutare gente che è scappata dalla guerra, che in Ucraina magari non ha più una casa, un lavoro, un luogo dove tornare in sicurezza per se e per i propri figli. Da un anno stiamo aiutando queste persone in tutti i modi possibili, sostenendoli nei percorsi di integrazione, nell’inserimento scolastico dei bambini, a trovare un luogo dove abitare, a trovare un lavoro, ad avere assistenza sanitaria, sempre combattendo contro la terribile burocrazia italiana e adesso ci troviamo di nuovo davanti ad un muro di gomma che non dà le risposte che chiediamo".

"Ci chiediamo anche – continua la nota – se la politica tutta e l’Europa, sempre pronti a discutere ogni momento di invio di armi, non riescano a trovare un minuto per trovare una soluzione ai permessi di soggiorno, se davvero le persone non contino nulla ma solo le grandi strategie politico militari. Siamo stanchi di questa situazione e adesso diciamo basta".

Intanto continua la solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Il mondo Conad si è mobilitato e hapromosso una missione umanitaria, patrocinata da Legacoop Nazionale, che ha permesso di consegnare direttamente nel territorio ucraino circa 7.900 Kg di prodotti alimentari e non, destinati alla popolazione colpita dal conflitto. "Un’iniziativa di non facile realizzazione, durata oltre dieci giorni, che ha raggiunto il successo sperato grazie all’attivazione di una vera e propria movimentazione di associazioni umanitarie.