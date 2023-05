Ucraini, in città sono un migliaio

"Sono quasi tremila gli ucraini fuggiti dal conflitto che da circa un anno vivono nel modenese avendo ottenuto la protezione temporanea. Molti adulti lavorano e i minori frequentano le scuole del territorio. Le loro storie ed i loro percorsi umani si intrecciano con gli altri grandi temi dell’accoglienza e della giusta gestione dei flussi migratori, quella che ha come obiettivi la legalità, l’inclusione e la buona integrazione nella comunità locale fondata su diritti e doveri".

È quanto ha sottolineato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ieri durante la comunicazione al Consiglio comunale sull’emergenza umanitaria conseguente alla guerra in Ucraina per aggiornare l’Aula su "un tema importante e impegnativo per gli enti Locali". Il sindaco ha quindi ricordato che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza per continuare ad assicurare accoglienza e assistenza sul territorio nazionale alla popolazione proveniente dall’Ucraina. Il Governo ha approvato, inoltre, il decreto-legge per la prosecuzione delle misure di accoglienza e assistenza, come l’accoglienza diffusa e il contributo di sostentamento, rivolte ai richiedenti e a chi già beneficia della protezione temporanea a seguito della crisi ucraina e anche l’estensione della validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea (che scadevano a marzo) al 31 dicembre 2023.

"Questo è un punto importante. Il Viminale non ha scelto il rinnovo, bensì la proroga della protezione temporanea" ha ribadito Muzzarelli sottolineando invece le scelte ben diverse che vengono fatte "con il decreto Cutro sulla protezione speciale e sul sistema di accoglienza". I precedenti permessi di soggiorno per protezione temporanea scadevano a marzo, ma, grazie a questa proroga, sono validi fino alla fine dell’anno. Per quanto riguarda i dati dell’accoglienza, si conferma il dato stabile di circa 3.000 persone di cui circa 1.000 nel capoluogo di cui 500 minori. Questi dati trovano riscontro dall’attività del nostro Centro Stranieri che dall’inizio dell’emergenza ad oggi ha censito 392 nuclei, per complessive 1005 persone, di cui, appunto, 500 sono minori.