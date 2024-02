Udienza rinviata al 21 febbraio: 136 testimoni

Richiesta di annullamento del decreto di citazione a giudizio, in conseguenza – sostiene la difesa di Gaaloul – della nullità dell’interrogatorio e un’eccezione relativa agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento di cui si chiede lo stralcio. E’ sulle citate questioni preliminari che la corte d’Assise è chiamata ad esprimersi nel corso della prossima udienza, in programma il 21 febbraio. Eccezioni presentate da Roberto Ghini, avvocato dell’imputato. In quella sede si aprirà il dibattimento e saranno ammesse le prove, così come la lista testi. Sono ben 136 i testimoni chiamati in aula. Inoltre sarà nominato il consulente del tribunale per la trascrizione delle intercettazioni. Si prospetta quindi un processo lungo e delicato anche perchè, come anticipato ieri dalla difesa del giovane tunisino, saranno chieste ulteriori perizie. Perizie relative all’incendio della vettura – per stabilirne la dinamica –, ma anche all’esame di alcuni frammenti ossei trovati nella vettura data alle fiamme così come l’esame di un circuito elettronico trovato nell’auto a luglio, nel corso dell’ultimo sopralluogo. Quello che chiede la difesa dell’imputato è di accertare la dinamica incendiaria: ovvero in che modo sia stata data alle fiamme la vettura ritenendo che non sia stato utilizzato olio, bensì benzina e come il rogo si sia sviluppato nella parte anteriore della vettura. Una volta ‘esperite’ le questioni preliminari il processo entrerà nel vivo. Di fondamentale importanza saranno sicuramente le ‘parole’ dei diversi periti ‘chiamati in causa’ dalla procura così come dalle parti ma anche dei diversi appartenenti alle forze dell’ordine chiamati a riferire in merito alle attività di indagine svolte.

Attività che, è stato ribadito ieri in aula dalla procura, sono state particolarmente lunghe, complesse e minuziose e che hanno impegnato per mesi gli appartenenti all’Arma dei carabinieri così come i pm titolari del fascicolo. Saranno sentite in aula anche diverse amiche, colleghi e conoscenti della vittima, così come conoscenti, parenti e amici dell’imputato.

Tra i testi anche i gestori del bar in cui Alice, ignara della terribile sorte, trascorse la sua ultima notte.