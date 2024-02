"Uffici postali chiusi gli stessi giorni: perchè non alternare l’apertura?"

Martedì riaprirà al pubblico l’Ufficio Postale di Montecreto. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Roma 68, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali". Con questo progetto, finanziato con 800 milioni di euro di fondi Pnnr, Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7mila Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Montecreto, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.

"Nell’ufficio postale di Montecreto – spiegano i responsabili del settore – così come in altri 33 uffici postali della provincia, sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M", che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Inoltre, non appena saranno operativi, i cittadini montecretesi potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione".

Oltre ai servizi a sportello già erogabili e a quelli presto disponibili, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout prestando particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale attraverso la realizzazione di uno sportello relazionale ribassato con interni più luminosi. Inoltre, facilitazione all’accesso dei servizi grazie alla dotazione di un pavimento e corsia per ipovedenti. Queste le ‘buone notizie’, quella meno buona è che l’ufficio resterà aperto solo nei tre giorni alla settimana (martedì, giovedì sabato) uguali a quelli dell’ufficio nella frazione di Acquaria. Per ora infatti non sono state accolte le richieste da Comune e da una petizione di residenti e turisti. "Come più volte sottolineato – spiega Nadia Bonucci capogruppo di minoranza – i giorni di apertura sono gli stessi nel centro di Montecreto come nella frazione di Acquaria (che tra l’altro è rimasta senza sportello bancomat). Sarebbe come minimo logico ed auspicabile che i giorni fossero alternati tra capoluogo e frazione, per offrire un servizio più completo all’interno di uno stesso comune e nel contempo aumentare i giorni di apertura in centro ed almeno aggiungere il mercoledì, che è giorno di mercato. Il tutto – prosegue Bonucci – nonostante le rassicurazioni di Poste italiane, che a gennaio 2021 comunicava ufficialmente che avrebbe ripristinato il servizio completo, ma nulla è cambiato neppure in questa occasione. Eppure il paese di Fiumalbo è riuscito nell’impresa".

g.p.