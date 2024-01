Ufficiale indagato in Accademia. Esposto anche degli animalisti

L’Aidaa (Associazione italiana difesa animali ed ambiente) ha annunciato che presenterà un "esposto alla Procura militare di Verona e a quella penale di Modena" e chiederà "un approfondimento di indagine" per accettare, in sostanza, se l’ufficiale indagato "non abbia ordinato di fatto di compiere anche il reato di maltrattamento di animali". È quanto fa sapere, in una nota, la stessa associazione alla luce della vicenda che vede il tenente colonnello Giampaolo Cati, in veste di capo del Centro Ippico dell’Accademia Militare, indagato per vessazioni e atti persecutori nei confronti di suoi sottoposti.

Tra le umiliazioni che vengono addebitate all’ufficiale, anche la richiesta ad alcune soldatesse di lavare di continuo i genitali dei cavalli. Si parla infatti di sessismo. "Proprio per questo – scrive Aidaa – chiediamo di prendere in esame anche l’aspetto del maltrattamento e di abuso sui cavalli ai sensi dell’articolo 544 del codice penale".