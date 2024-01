Ufficio amministrativo in azienda di carpenteria

Il Centro per l’Impiego di Mirandola segnala che un’azienda del settore carpenteria metallica con sede a Concordia cerca 1 impiegato/a amministrativo/a contabile con esperienza in ambito contabile e amministrativo. La risorsa darà supporto alle attività quotidiane di amministrazione e contabilità generale, registrazione pagamenti e riscossioni. Mansioni: registrazione fatture fornitori, emissione fatture/note accredito, controllo documenti fiscali, registrazioni prima nota, registrazione movimenti banca, archiviazione digitale documenti, tenuta libri contabili. Si richiede buona conoscenza della contabilità ordinaria, puntualità e organizzazione, diploma di scuola media superiore in discipline economiche, buona conoscenza dell’inglese. Si offre contrato a tempo determinato con orario part time, 20 ore settimanali. Domande entro il 18/01/2024 sul portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe