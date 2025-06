Ufficio di prossimità nel distretto: giustizia più vicina

Prosegue il progetto degli Uffici di Prossimità promosso dal Tribunale di Modena. Ieri è stato siglato l’accordo per l’attivazione di un nuovo sportello presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, operativo nella sede del Settore Politiche Sociali, a Sassuolo. L’iniziativa parte dal settore più delicato della giustizia -quello della fragilità - e mira ad avvicinare i servizi giudiziari ai cittadini offrendo non solo assistenza, ma un vero servizio di prossimità in grado di garantire risparmio di tempo e una maggiore sicurezza per chi avrebbe altrimenti difficoltà a spostarsi verso la sede del tribunale.

"La gestione burocratica, impegnativa per tutti, diventa un fattore di stress soprattuto in situazioni di non autosufficienza - commenta Marco Biagini, sindaco di Fiorano - l’idea di poter avere meno aggravi di spostamento, specialmente per chi abita nelle zone più marginali, facilita la vita dei modenesi".

Ogni Ufficio di Prossimità, attraverso il personale del Comune adeguatamente formato, non sostituisce l’assistenza legale, ma è in grado di orientare gli utenti nella compilazione della modulistica, ma anche di supportare il deposito telematico degli atti.

"Oggi celebriamo un momento importante che sottolinea non solo la delocalizzazione dei nostri servizi, ma anche l’attenzione verso il territorio e i cittadini - dichiara Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena - tutta la provincia sta rispondendo con grande entusiasmo e disponibilità".

Milena Soci