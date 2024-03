Uguaglianza e pace, confronto tra esperti a Unimore

L’educazione non è solo un diritto fondamentale ma anche un potente mezzo di trasformazione sociale, capace di influenzare profondamente le dinamiche di genere e contribuire alla costruzione di una pace duratura. In quest’ottica, il convegno ’Ripensare l’educazione e il suo potenziale trasformativo per l’uguaglianza di genere e la pace’, in programma il prossimo martedì 5 marzo, (ore 17, presso l’Aula B0.6 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore), vuole esplorare e rafforzare il ruolo dell’educazione e della formazione come strumenti di contrasto degli stereotipi di genere, per l’emancipazione e il cambiamento.

Il momento di confronto, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia di Unimore, prenderà il via con i saluti istituzionali di Rita Bertozzi, presidente del Comitato Unico di Garanzia, di Thomas Casadei, direttore del Crid e Co-referente Unimore della Rete delle Università Italiane per la Pace, di Tindara Addabbo (nella foto), delegata del Rettore per le Pari Opportunità, e di Giovanna Giovetti del Soroptimist International.