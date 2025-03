Uisp, marzo straordinario e 5000 atleti coinvolti tra arti marziali, volley, basket, danza e ritmica

Un mese di marzo dai numeri straordinari quello organizzato da Uisp Modena che tra tutte le sue attività, dal podismo alla danza, dalla ginnastica al judo per arrivare al pattinaggio e agli sport di squadra, ha messo in campo, pista e pedana sin qui oltre 5000 sportivi. Partendo dal primo weekend del mese, quando la Judo Challenge di Carnevale organizzata al PalaMolza ha fatto gareggiare 160 bambini, con anche un collegamento in diretta con Rio de Janeiro e il progetto di arti marziali avviato da Uisp Modena Solidarietà nel quartiere di Vila Mimosa Sempre 1 e 2 marzo, ma a Carpi, il settore pattinaggio ha dato l’opportunità a 230 atleti e atlete in erba di esibirsi nel "Trofeo Promozionale", triplicando di fatto i numeri dello scorso anno.

Donne in Corsa ha riempito il centro di Modena l’8 marzo con 2000 presenze, mentre nei due weekend centrali di marzo si sono svolte anche tante finali di pallavolo provinciali: in Under 18 ha vinto la Maritain su Nonantola, in Under 14 Nonantola si è presa il titolo mentre in Under 15 a vincere è stata Savignano, infine nell’Under 11 mista 4X4 successo della Solarese. In più un’Isola del Volley di carnevale a Medolla con oltre 60 bambini. Il weeekend del 15 e 16 marzo è stato all’insegna della danza e del ballo: ben 23 società e 500 ballerini si sono esibiti all’interno della kermesse "Dance Call" tra PalaMolza e palasport di Fiorano, con altri 185 a sfidarsi nella ‘battle’ tra hip hop e breaking alla Tenda, sabato 15. Domenica 16 marzo grande ritorno delle Isole del Basket a Medolla, con 60 bambini. Infine lo scorso weekend nel quale il settore ginnastica ha infranto tutti i record storici di partecipazione: già nel weekend di 1 e 2 marzo erano state 490 le bambine in pedana a Formigine e 450 quelle in gara a Medolla per la ritmica. Tra sabato 22 e domenica 23 marzo nella Gara a Tre Prove a Sassuolo (Consolata) le atlete iscritte sono state 682 per un totale di oltre 1600 atlete divise su due weekend.