Uisp Torna il tennis e il ciclocross è in partenza

Un grande ritorno, quello dei campionati di tennis a squadre, e la conferma di attività ormai consolidate per quel che riguarda il ciclismo. L’autunno Uisp Modena scalda i motori con l’indizione della nuova Coppa ‘Come Back’ di tennis e con le tappe del Trofeo Modenese di ciclocross e mountain bike.

Tennis. Quello del tennis è un ritorno in grande stile per quanto riguarda Uisp Modena e i suoi campionati. Nonostante circa 2700 tesserati, infatti, da qualche anno che non si organizzava più il campionato a squadre, ma il settore con la racchetta in mano ha colmato questo vuoto, viste anche le tante richieste, col suo campionato ‘Come Back’ che prenderà il via a novembre con quattro categorie: maschile avanzato (equiparabile al livello federale 3.3), maschile principiante (equiparabile al livello 4.2), femminile e misto. Al torneo, le cui iscrizioni scadono il 3 novembre, possono iscriversi membri di società già affiliate Uisp per i comitati di Modena e di Reggio Emilia ma anche gruppi informali costituitisi tra amici e appassionati. "Il nostro è un vero e proprio ‘come back’ – racconta il responsabile Fabio Bompani parlando del nuovo torneo, le cui iscrizioni sono aperte sul sito 15-40tennistour.it – dopo alcuni anni in cui mancavano questi eventi a livello Uisp. Ci auguriamo che sia solo un primo passo verso una ripresa completa dei nostri tornei. L’attività nei nostri centri invece, da Carpi a Formigine passando per Soliera, Rubiera, Concordia, Sport Village e Sacca, prosegue a pienissimo ritmo".

CIclismo. L’attività autunnale per eccellenza del ciclismo, invece, è quella di ciclocross e mountain bike, con ‘Trofeo Modenese’ che è già partito con la tappa inaugurale di Castellarano. Questa domenica appuntamento a Sorbolo Mezzani (PR), poi il 26 ottobre si va a Spilamberto; il 9 novembre tappa a Cavezzo, il 16 novembre a San Cesario, il 23 novembre a Reggio Emilia, l’8 dicembre a Pavullo con chiusura del circuito il 14 dicembre a Solignano. "Un’attività che prosegue e che vede grandi adesioni anche al nostro programma su strada – racconta il responsabile Fausto Melotti – con l’Emilia Race, o ai raduni del cicloturismo con anche tanti circuiti tra cui mi preme citare il Giro delle due Cime e il Trofeo Grimpeur. Le nostre società poi organizzano costantemente ritrovi, gare, raduni". I tesserati per il settore Ciclismo Uisp sono oltre 1800, un’attività che mantiene un radicamento territoriale costante.