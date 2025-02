Uliano (Cisl), ’blitz’ a Maranello : "Ferrari modello di partecipazione"

MARANELLOFim Cisl primo sindacato in Ferrari, il segretario generale Ferdinando Uliano ha incontrato a Maranello attivisti, delegati e Rsa del Cavallino. "Ferrari rappresenta un modello straordinario e innovativo di relazioni sindacali partecipative. Qui abbiamo portato avanti un lavoro contrattuale importante e significativo che ha consentito di ottenere un contratto aziendale innovativo sia in termini economici di welfare e normativo – ha detto Uliano –. La recentissima erogazione del premio di risultato fino a 14 mila euro, è solo uno dei risultati del grande lavoro sindacale fatto, a cui si aggiunge, l’innovazione contrattuale introdotta con il recente accordo sull’azionariato diffuso dei dipendenti. Uno strumento di partecipazione alle strategie economiche e condivisione dei risultati dell’azienda".

Per i metalmeccanici Cisl il modello partecipativo applicato in Ferrari lancia la sfida anche a tutto il mondo delle imprese. "Perché è un modello che può essere replicato. In questi giorni stiamo conducendo una dura battaglia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale con Federmeccanica-Assistal per riportarle al tavolo negoziale e dare ai lavoratori il giusto riconoscimento economico".

Critica però la Cgil, che parla "di un modello partecipativo e conveniente non tanto per i lavoratori, ma più che altro per gli azionisti Ferrari visto che ieri il CdA ha deliberato un dividendo di ben 534 milioni di euro per l’anno 2024", sottolineano Fernando Siena (segreteria Cgil Modena) e Stefania Ferrari (Fiom Cgil). "Considerando che nell’ultimo bilancio 2023 pubblicato da Ferrari Spa il costo del lavoro è pari a 531.904.241 euro significa che i dividendi per gli azionisti sono oltre 2 milioni di euro in più del totale del costo del lavoro (dipendenti diretti compresi i dirigenti) per l’anno 2023".