Ultima giornata decisiva nei campionati minori di pallavolo: playoff in bilico

Ultima giornata di regular season nei campionati minori di pallavolo, con molti verdetti già emessi, e tanti altri che scaturiranno proprio dai risultati odierni: in B maschile è già tutto deciso, con la Stadium Mirandola (nella foto Rustichelli) e la National Villa d’Oro sicure dei playoff, ma non dell’avversaria che arriveranno dai risultati di oggi, anche se è assai probabile che la Stadium si giocherà una prima chance di serie A3 contro S.Croce, e la National un primo assalto contro Camaiore, con gara di ritorno in casa delle meglio classificata, ed eventuale set di spareggio in caso di una vittoria per parte, e stessa somma di punti.

In B1 femminile ultima giornata delicatissima per il Volley Modena, che alle Guarini alle 18 contro Ripalta Cremasca, cerca di difendere il secondo posto che le varrebbe un playoff forse più agevole contro Volpiano, piuttosto che contro Santena: finale durissimo anche per la BSC Sassuolo di scena a Rubiera, dove potrebbe non bastare un successo da tre punti per scippare la salvezza al Canniccia Lucca o al S.Giorgio Piacentino.

Se in B2 femminile è già tutto deciso, con la promozione della Zerosystem S.Damaso, nei torni regionali l’ultima giornata dovrà dare un volto definitivo ai playoff: in C maschile da decidere solo la terza piazza, con la Mo.Re. Volley che prova a difendere il piazzamento, situazione simile a quella che vivrà il Corlo in C femminile, dove proverà a scalare dalla quarta posizione.

Ultima giornata decisiva nel girone B di serie D maschile, con almeno quattro modenesi in lizza per due posti nei playoff, mentre nel torneo femminile, un successo da tre punti nel recupero tra Pontevecchio e Limidi MA Srl, potrebbe permettere alle modenesi di centrare la qualificazione al post season.

Domenica a Piacenza ultimo appuntamento con le Finali Regionali giovanili, con la Under 15 maschile, a cui parteciperanno la Conad Volley sassuolo, e l’Emmeti Clima Modena Volley: come sempre il programma prevede in mattinata le semifinali, e nel pomeriggio la finalissima.

Riccardo Cavazzoni