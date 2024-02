Ultima sfilata del carnevale

Ultimo appuntamento oggi a Piumazzo con il Carnevale dei Ragazzi. A partire dalle 14,15 il centro si animerà di musica, sfilate di carri, stand gastronomici e giochi a premi, per il divertimento di giovani e adulti. L’animazione della giornata sarà affidata a Sonny di Radiostella con l’accompagnamento della musica di dj El Rumbero. Generoso Facenda, presidente del Comitato Carnevale di Piumazzo, commenta: "Siamo arrivati alla 53esima edizione, la 40° alla quale partecipo personalmente; sarà come sempre una sfilata bellissima grazie all’impegno delle società storiche che anche quest’anno si sono prodigate nell’allestire magnifici carri. Mi soffermo in particolare sulla società "La Fiacca", la più longeva".