Ultimi giorni per i voucher natalizi

Ultimi giorni per aggiudicarsi i voucher natalizi messi a disposizione dal Comune per chi fa acquisti in diversi negozi di Vignola. Chi acquisterà entro domenica 7 gennaio beni e servizi nei negozi di vicinato, ristoranti, parrucchieri ed estetiste della città ha diritto a un buono del valore di 10 euro ogni 200 euro di spesa (suddivisa al massimo in 5 scontrini) da utilizzare, entro il 3 marzo, nelle attività aderenti all’iniziativa. I voucher potranno essere ritirati presso la Pro Loco di Vignola entro il 31 gennaio. Non rimane dunque che affrettarsi per non farsi sfuggire l’occasione: l’iniziativa infatti punta a promuovere i negozi di vicinato e offrire allo stesso tempo, ai cittadini, una ghiotta occasione per usufruire dei servizi presenti sul territorio. L’iniziativa è realizzata dal Comune in collaborazione con Pro Loco.

m.ped.