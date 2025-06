Ultimi giorni per vedere i quadri di Mac Mazzieri

Ultimi giorni per lasciarsi sorprendere dalle visioni di Walter Mac Mazzieri, l’artista pavullese che ha saputo trasformare la realtà e la memoria in un personale racconto fantastico. La mostra "Dov’è la tavola dei colori?!!", allestita negli spazi dell’ex chiesa di San Paolo in via Selmi 63 chiude infatti i battenti domani, venerdì 20 giugno. Fino ad allora, è possibile visitarla gratuitamente ogni giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’esposizione, è un’ampia antologica che ripercorre le tappe di una vita artistica intensa e originale.