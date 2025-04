Ultimo giorno del Minifestival

Sarà l’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini a chiudere oggi la seconda edizione del Minifestival della lettura e della terra, che vede il cuore dei suoi appuntamenti all’oasi "San Matteo" di via Rubadello, per una esperienza dal carattere bucolico che vede il coinvolgimento di famiglie ragazzi.

Oggi, dalle 10 l’oasi ospita "Le domande tra le storie", conferenza e laboratorio di lettura per giovani e adulti a cura di Alessia Canducci, e in contemporanea "Piccoli tesori narrativi", visita guidata e laboratorio in natura per bambini e ragazzi a cura di Elisa Tavernari.

Nel pomeriggio il clou con alle 15 "La luce della natura", presentazione della mostra dell’illustratrice e autrice Sonia Maria Luce Possentini, vincitrice di prestigiosi premi in Italia e all’estero, tra cui il Premio Rodari nel 2015 e il Premio Andersen nel 2017, artista protagonista anche del laboratorio che seguirà, "Alfabeto naturale", con disegno dal vivo e firmacopie.

In contemporanea si svolgerà "Raccontaci con la natura", laboratorio di scrittura creativa con Roberta Paltrinieri, mentre alle 17.15 "Minipin, attenti al bosco stregato", narrazione a cura di Alessia Canducci.

Il Minifestival, a cura del Comune di Medolla, gode del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, del patrocinio della Regione.