Ultimo giorno per ’Nemico vero"

Ultimo giorno di apertura per ’Un esploratore dell’immaginario’ e ’Nemico vero’, mostra curata da Adrea Losavio e allestita nel Complesso San Paolo, in via Selmi 63. Si tratta di un’esposizione appassionante, che evidenzia due percorsi artistici, quello di Giovanni Bettolo e di suo figlio Leonardo (Ericaeilcane), uniti non solo da affetto reciproco, ma anche dall’amore per la natura e per l’ambiente. "La mostra – spiega il curatore – è nata per mettere in luce questa eclettica famiglia di artisti e per evidenziare il genius loci creativo di Belluno, città natale di Ericaeilcane, del suo papà e anche di Dino Buzzati, la cui poetica è presente nelle loro opere". Il rapporto tra padre e figlio è testimoniato, oltre che da lettere, pure da una serie di disegni che Leonardo eseguì in età prescolare e che il padre ha conservato per riconsegnarglieli dopo 20 anni. Da qui lo spunto di Ericaeilcane per un divertente progetto di rivisitazione. A conclusione della mostra Ericaeicane realizzerà in città una pittura murale.

c.b.