Ultimo Spettacolo del 'Aria Aperta Teatro Festival Kids' a Villa Pace di Fiorano Modenese

Martedì si conclude l’‘Aria Aperta Teatro Festival Kids’ a Villa Pace di Fiorano Modenese, organizzato da Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi, patrocinato dal Comune, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2023. Alle 21 andrà in scena ‘Una Scarpetta per tre’, una produzione della compagnia Matutateatro di Latina. In scena Agnese Chiara D’Apuzzo, Zahira Silvestri e Julia Borretti dirette da Titta Ceccano. "Abbiamo scelto di chiudere la sezione dell’‘Aria Aperta Teatro Festival Kids’ di Fiorano con uno spettacolo liberamente tratto da una delle fiabe più celebri della storia. Ancora oggi Cenerentola non finisce di incantare grandi e piccini, e perché no, strappare anche qualche risata", commenta il direttore artistico Lombardi. Come per tutti gli altri appuntamenti, prima dell’inizio dello spettacolo sarà attivato un laboratorio teatrale gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni con lo scopo di avvicinarli al teatro che si svolgerà sempre nel Parco di Villa Pace, dalle 19.30 alle 20.30. Terminata la rappresentazione, sarà la volta di Aria Aperta Audience.