Ultraleggero, ricerche con droni e mappe digitali

Conclusa purtroppo senza alcun esito un’altra giornata di ricerche in Appennino per individuare l’ultraleggero partito da Reggio e poi scomparso. Oggi le operazioni proseguiranno per trovare tracce del 61enne reggiano Ivano Montanari. L’area delle ricerche ottenuta incrociando tutte le informazioni a disposizione – dalle celle telefoniche alle testimonianze – è molto ampia e impervia e richiede particolare attenzione e perizia ai soccorritori a terra nella ricognizione. Gli spostamenti oltre che con tradizionali furistrada e motoslitte sono effettuati anche con gli elicotteri che permettono di sbarcare le squadre di ricerca in prossimità delle aree assegnate. I droni operano in supporto per raggiungere e ispezionare le aree inaccessibili. Gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso) gestiscono le squadre trasferendo su mappe digitali i percorsi e le aree battute attraverso rilevazioni gps.