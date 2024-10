Umanizzazione delle cure. Premiata ’Respiro nel Futuro Aps’ Teva Italia premia associazioni no profit per sostenere pazienti con malattie croniche. "Sosteniamo i Bambini Speciali" di Un Respiro Nel Futuro APS aiuta famiglie con minori gravemente disabili, offrendo supporto emotivo, sociale ed economico. In linea con la missione di Teva, il progetto mira a migliorare la qualità della vita delle famiglie colpite.