Umberto Panini, il meccanico dei sogni

L’imprenditore e creatore di sogni Umberto Panini – cuore insieme ai fratelli e alle sorelle delle Edizioni Panini – se n’è andato il 29 novembre di 10 anni fa e oggi l’autore e regista Francesco Gallo gli dedica lo spettacolo ‘Up, il meccanico dei sogni’, proposto gratuitamente ai modenesi dall’associazione Menodiunterzo stasera alle 21 presso la Chiesa di San Carlo a Modena, e in replica domani mattina per gli studenti del Liceo artistico Venturi, istituto frequentato anche dallo stesso Umberto Panini. Attraverso la vita di Umberto, lo spettacolo tenta di ripercorrere la storia del nostro Paese, segnata dalla guerra e dall’emigrazione prima, dalla ricostruzione e dal boom economico dopo. Il celo, celo manca diventa nella narrazione di questa vicenda esemplare un modo per fare i conti con quello che abbiamo e quello che, invece, ormai sembra essere perduto irrimediabilmente. "Ogni cosa che ha pensato, inventato e costruito nostro padre l’ha fatta perché voleva vederla funzionare per gli altri – sottolineano i figli di Umberto – La scuola della miseria, della strada, della famiglia sono state decisive per avere la consapevolezza di accettare, sfidare e di aggiustare tutto. Anzi forse è giusto dire risolvere con soluzioni da fabbro di campagna e cioè con una semplice ’smartleda’. Ci ha insegnato che non ci sono problemi da risolvere ma attrezzi da usare. E quando i problemi finiscono, bisogna trovarne altri con cui mettersi in gioco ancora una volta".