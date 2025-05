Un 16enne armato di machete rapina due turisti a Rimini

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti nella notte tra giovedì e ieri a Marina Centro (Rimini), dove un 16enne modenese, armato di un machete lungo 52 centimetri, ha aggredito e rapinato due turisti provenienti da Milano, in viale Vespucci. Fuggito con i soldi e i preziosi delle vittime, il giovane è stato però intercettato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Rimini che lo hanno rintracciato nel giro di poco e hanno sequestrato anche l’arma. La vicenda è stata resa nota dall’Usmia (Unione sindacale militari interforze associati) Emilia-Romagna, tornata ad accendere i riflettori sulla diffusione crescente di armi bianche tra giovani e giovanissimi e sui pericoli per le divise che si trovano ad operare in un contesto sempre più critico.

Secondo quanto ricostruito, il minorenne si è avvicinato alla coppia di turisti brandendo il machete, minacciandoli e costringendoli a consegnare denaro e oggetti di valore. L’allarme è scattato immediatamente e le pattuglie dell’Arma, già presenti sul territorio per i servizi di controllo notturno, sono riuscite a rintracciare e fermare il giovane poco dopo l’aggressione. L’episodio ha destato grande preoccupazione non solo per la violenza e la giovane età del rapinatore, ma anche per la pericolosità dell’arma utilizzata.

A Riccione, invece, sulla spiaggia antistante piazzale Roma, la polizia locale ha notato la presenza di un gruppo di una dozzina di persone che stavano usando alcolici e altre sostanze sospette. Con l’aiuto dell’unità cinofila, due soggetti, di cui uno minorenne, cittadini italiani di seconda generazione residenti nel modenese, sono stati identificati e sono state contestate violazioni amministrative per il possesso ad uso personale di sostanza stupefacente, con contestuale sequestro di una modica quantità di hashish e marijuana. Ziko, il cane dell’unità cinofila, ha anche segnalato altra sostanza stupefacente nascosta sotto la sabbia, tra cui una busta di marijuana delle dimensioni di un grosso pompelmo e hashish per altri 6 grammi circa.

Sempre in piazzale Roma denunciato un minorenne trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15,5 centimetri.