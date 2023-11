Un abbraccio ’caloroso’. E gli ruba il Rolex

Truffatori scatenati in città. E dopo il rappresentante di vestiario ‘di prestigio’ che, dopo averlo raggirato, ha sottratto qualche cento euro ad un 64enne in via Pia non senza averlo minacciato, pare con un’arma, ecco la ‘signorina dell’orologio’. Che sfila il Rolex, con trucco non dissimile da quello del famigerato ‘abbraccio’, ad un settantenne dopo averlo ‘agganciato’ con la scusa, prima, di una richiesta di informazioni, e poi con un approccio sessuale esplicito quanto basta a distrarre il malcapitato. Respinto, il secondo, che manda comunque a buon fine il colpo, priva il malcapitato di un orologio di valore e lo vede recarsi, dopo l’accaduto, a fare denuncia dell’accaduto ai carabinieri. E’ successo venerdi mattina, in via Rometta, ‘a tiro’ di Largo Verona, epicentro commerciale del popoloso quartiere. Ci sono botteghe, supermercati ed esercizi commerciali, in zona, c’è il ‘viavai’ del caso, ma c’è anche, nella circostanza, il truffatore in agguato.

Che, nella fattispecie, è una ragazza: carina e distinta, si dice, ‘normale’, si aggiunge, ‘distinta e benvestita’. Della serie ‘salutava sempre’: 25-30 anni, la signorina, e innocua, ma solo all’apparenza. Si apposta, la ragazza, sceglie la vittima e la trova: chiede informazioni ("sa dirmi dov’è il Comune?") e prende confidenza, poi torna alla carica, più decisa, afferra il braccio del malcapitato e, portandolo a se in approccio che lascia poco all’immaginazione, gli sfila l’orologio. La notizia corre sulle chat del vicinato di quartiere, invita chi ha assistito alla scena a non ‘dare corda’ ove si venga fermati con la scusa della richiesta di informazioni, e mette in guardia nei confronti di condotte sospette, invitando a segnalare. Anche perché succede tutto un venerdi mattina, quando sono le 10,30 e mica ti aspetti ti truffino, mentre sbrighi le commissioni di ogni giorno lungo le strade che percorri sa sempre, una volta ‘amiche’. Invece succede, in via Rometta come in via Pia: se non è lo specchietto, sempre in voga, che truffa gli automobilisti, è ‘quello dei vestiti’ che ti frega, o magari quello che ti aggancia – un allontanamento ad opera della Polizia Locale, una decina di giorni fa – a ridosso dell’ospedale. La nuova frontiera della truffa, non è mai abbastanza nuova: e traccia nuovi confini a ridosso degli esercizi commerciali di un quartiere, frequentatissimo, come Rometta. E l’allarme sociale si alza.

Stefano Fogliani