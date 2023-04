Un addetto alla riparazione per Elettromeccanica Sas

Presso il Centro Impiego di Carpi è presente l’annuncio che l’Elettromeccanica Sas di Saetti Baraldi Fabio e C. cerca ununa addettoa alla riparazione di elettroutensili, di idropulitrici e compressori preferibilmente con esperienza nella attività da svolgere o, se sprovvisto di esperienza, in età di apprendistato professionalizzante e, quindi, inferiore a 29 anni. Sarà valutato preferenzialmente il candidatoa che sia in possesso di un titolo di studio attinente alla mansione, e che possegga la patente categoria B, oltre che il patentino da carrellista. Al candidatoa sono richieste conoscenze informatiche di base. Gli si offrirà un contratto di lavoro a tempo pieno con sede di lavoro a Carpi (MO).

Offerta valida fino al 0704023. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure inviare mail a [email protected]