Un aiuto concreto ai caregiver: "Così sosteniamo le famiglie"

Il Distretto sanitario di Mirandola indica la strada per sostenere quanti quotidianamente si prendono cura di persone con disabilità, non autosufficienti o titolari di indennità di accompagnamento. E per quest’anno, Ausl di Modena – Distretto di Mirandola, in collaborazione con i Comuni mette, a disposizione dei caregiver un pacchetto di 40 ore di assistenza garantita da personale specializzato. Mentre in Regione si approva la proposta di legge, prima firmataria Palma Costi, Francesca Maletti relatrice in Aula, entrambe modenesi, del riconoscimento della figura del caregiver, ruolo attribuito anche a chi non è convivente con la persona assistita, e l’istituzione di un fondo regionale di sostegno ai giovani caregiver, a Mirandola questo aiuto è già realtà. Attingendo alle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA), il nuovo servizio – già attivo – è gratuito per le famiglie ed è rivolto a persone con disabilità, anziani non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento o Legge 104 art. 3 comma 3: facendone richiesta, previa verifica dei requisiti e valutazione multidimensionale. Permetterà di dare risposta alle domande di sollievo di circa 65 famiglie censite sul territorio, secondo criteri di priorità, assegnando a ciascuna di esse il pacchetto di 40 ore di assistenza.

Alberto Greco