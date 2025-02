Un aiuto tecnologico con "Digita Facile"

Vuoi iscriverti a SPID? Non sai come funziona il Fascicolo sanitario? Non sai usare computer o smartphone? Hai problemi con la posta elettronico? Un supporto concreto lo fornisce il ‘Punto Digitale Facile’ che mette a disposizione dell’utenza un esperto in grado di facilitare la digitalizzazione. Si tratta di un servizio della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che garantisce assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Il ‘Punto Digitale Facile’ è collocato di fianco dei locali dell’Urp in via Pretorio 18 ed è aperto tutti i lunedì e tutti i venerdì mattina.