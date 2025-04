Un albero per ogni nuovo nato. Messe a dimora 300 piantine

Oltre trecento nuove piante (311, per la precisione) messe a dimora nell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena. Si è svolta ieri mattina la cerimonia di messa a dimora di una pianta per ogni sassolese nato o adottato nel corso del 2023. Buona parte (295) a rappresentare i bambini nati in città, mentre le restanti sono state donate alla città dall’azienda che si occupa delle piantumazioni sul territorio all’Amministrazione comunale.

I bambini e le loro famiglie hanno potuto piantare il proprio albero, a margine di una cerimonia non priva di qualche suggestione dal momento che il verde – pubblico e privato - e Sassuolo sono termini spesso e loro malgrado in contraddizione.

"E’ bello, al di là di certa retorica oltremodo trita - ha detto l’assessore all’Ambiente Chiara Tonelli, che ogni neonato sassolese abbia, domani, un ‘suo’ albero, ed è bello pensare, anche in un’ottica di comunità che cresce, immaginare che la crescita trovi riscontro in questi esemplari che la fanno ‘respirare’, suggerendole un’idea di futuro. Una volta - continua Tonelli-, in zona, ‘era tutta campagna’: oggi sorgono capannoni all’interno dei quali ci sono attività che danno da mangiare alla città. L’iniziativa, e la location, hanno un loro perché anche per questo, ma soprattutto perché si propone di contribuire concretaamente alla salvaguardia e al recupero dell’ambiente, e vuole allo stesso tempo essere un messaggio rivolto a famiglie e bambini affinché possano creare un legame più diretto con la natura che li circonda".

