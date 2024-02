Un album di figurine sugli atleti locali: "Racconta di noi e della nostra terra"

Anche Zocca ha l’album con le figurine degli atleti e delle atlete delle società sportive del luogo. Gli album, realizzati da Akinda Sport, sono in vendita presso le due edicole del capoluogo, entrambe in via Mauro Tesi. Agli under 13, invece, gli album sono stati regalati accompagnati dalla lettera dell’assessore allo Sport, Sara Sandrolini, nella quale sottolinea che "rispetto a quelli più famosi e blasonati, questo album racconta di noi, della nostra terra ed è anche un modo simpatico e scanzonato per dire grazie a tutti quegli adulti che, tutto l’anno, dedicano il proprio tempo alla crescita non solo sportiva, ma anche umana e personale, dei cittadini di domani".