Un altro caso di violenza sessuale. Giovane palpeggiata due volte. Arrestato il molestatore seriale

Individuano le proprie vittime lungo la strada o nei percorsi natura. Attendono che restino sole e poi entrano in azione, bloccandole e costringendole a subire atti sessuali. Sono già due i molestatori seriali arrestati in questi giorni dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale. Mercoledì mattina, infatti, i carabinieri di Formigine hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip su richiesta della procura, nei confronti di un 24enne di origini guineane, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale continuata. In due distinte occasioni, secondo le accuse, il giovane ha bloccato la stessa ragazza lungo le vie del centro di Formigine per poi costringerla a subire palpeggiamenti. E’ stata la vittima, lo scorso 10 luglio, a presentare denuncia ai militari dopo che, il giorno precedente, mentre percorreva a piedi una via del centro, era stata avvicinata da un uomo all’apparenza nordafricano che, dopo averla palpeggiata, era fuggito.

La giovane si era rivolta ai carabinieri e le indagini, partite nell’immediatezza, hanno consentito di identificare l’autore, poi riconosciuto dalla vittima. È lo stesso che venti giorni dopo, il 30 luglio, ha nuovamente avvicinato la ragazza in una strada non distante dalla prima via dell’aggressione per poi costringerla a subire ulteriori palpeggiamenti nelle parti intime e fuggire pochi attimi dopo.

La ragazza, sotto choc, ha nuovamente chiamato i carabinieri che hanno fermato il molestatore poco dopo. Nei suoi confronti è quindi scattata la misura degli arresti domiciliari, chiesta dalla procura ed emessa dal gip. L’accusa è quella di violenza sessuale, la stessa contestata ad un tunisino di 32 anni che lo scorso trenta luglio e a distanza di poco tempo aveva aggredito ben due donne all’interno del parco Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone. L’uomo le aveva individuate mentre percorreva l’area verde in sella ad una bicicletta: le aveva aggredite alle spalle, palpeggiando la prima vittima e tentando con violenza di baciare la seconda. Una delle due donne, con grande coraggio, era riuscita nonostante lo choc a fotografare il molestatore che domenica scorsa è stato alla fine arrestato dai carabinieri. Il 32enne è finito ai domiciliari.

Le celeri indagini, infatti, hanno permesso di individuare subito il presunto responsabile delle molestie grazie alla foto prodotta dalla prima vittima ma anche all’incrocio delle immagini della videosorveglianza comunale presente nel parco con gli scatti che lo stesso indagato aveva postato sui social network e che lo ritraevano tra l’altro con gli stessi indumenti indossati al momento delle due aggressioni.