"Un altro compleanno senza Alle, ti aspettiamo"

"Oggi più che mai mi manchi. Non avrei mai pensato che il giorno più bello della mia vita diventasse il giorno in cui il dolore è talmente forte da togliere il respiro. Sono tante le cose che vorrei dirti ma posso solo sperare che passerai questa giornata con qualcuno che ti vuole bene". Sono queste le parole colme di sofferenza di Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo il 5 dicembre del 2020. Ieri, infatti, era il 23esimo compleanno di Alessandro ma il giovane, purtroppo, non era accanto alla famiglia per spegnere le candeline. Carassai e il marito, attraverso i propri legali Giovanna Ferrari e Claudio Falleti, hanno recentemente presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del caso e depositato centinaia di firme in Procura. "Vorrei che oggi fossi tu a farmi un regalo. Mi basterebbe sentire la tua voce che mi dice ’Ciao mamma’. Ti aspetto Alessandro" ha scritto ieri Roberta Carassai sui social. Tantissimi i messaggi di speranza postati da amici e cittadini. "Ho un figlio dell’età di Alessandro e non posso neanche immaginare il tuo dolore" afferma una mamma. "Torna a casa Alle o mettiti in contatto con i tuoi genitori, fai un regalo a loro che proprio oggi ti hanno dato la vita" scrive un’altra signora. C’è chi poi, tra gli utenti della rete, reputa impossibile che nessuno degli amici del giovane sappia nulla. "Oggi siamo tutti tracciati. Bisogna scavare tra gli amici e qualcuno deve assolutamente parlare". Poco tempo fa era arrivata alla famiglia una segnalazione ‘attendibile’ dall’Olanda, purtroppo poi smentita. Il perito informatico, nominato dalla famigia, Salvatore Filograno sottolinea: "Abbiamo presentato già tutto in Procura per opporci all’archiviazione e attendiamo risposte. Ci sono state tante segnalazioni ma le forze dell’ordine intervengono sempre in ritardo. Le segnalazioni sono arrivate sia da Napoli che da Milano ma le telecamere ormai, al momento dell’acquisizione dei video, avevano già sovrascritto le immagini. Il ragazzo indicato in Olanda si è rivelato essere un’altra persona ma non c’è una indagine europea dal momento che la Procura è rimasta sull’ipotesi dell’allontanamento volontario. Noi ora attendiamo la fissazione dell’udienza e continuiamo a muoverci su tutti i fronti".

Valentina Reggiani