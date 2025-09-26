Un altro medico aggredito : "Colpito senza motivo". Oltre un episodio al giorno

Senza alcun motivo apparente ha aggredito un medico, colpendolo con un violento pugno sulla spalla. Il sanitario ha riportato lesioni per quattro giorni di prognosi ma – inutile dirlo – è il grave gesto che lo ha ferito maggiormente e che rappresenta l’ennesima preoccupante aggressione ai danni di operatori sanitari nella nostra provincia. L’ultimo si è verificato mercoledì sera al pronto soccorso dell’ospedale di Vignola e sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno arrestato l’autore: un 56enne residente a Marano sul Panaro.

Sono stati operatori e pazienti a dare subito l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Vignola, i colleghi di Castelnuovo e la polizia locale. Grazie ai filmati della videosorveglianza interna dell’ospedale, è stato subito possibile ricostruire l’accaduto e, alla luce dei chiari indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, l’uomo è stato arrestato in "flagranza differita" e posto ai domiciliari. Inoltre nei suoi confronti è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio, avendo di fatto compromesso il regolare funzionamento delle attività sanitarie. Il gip, ieri mattina, ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’indagato l’obbligo di firma. Ma l’episodio è emblema del clima di terrore in cui i sanitari operano da troppo tempo ormai, soprattutto dal post covid.

Sono numerose le aggressioni subite da medici e infermieri: sono state 469 le aggressioni fisiche e verbali riportate nel 2024 dagli operatori sanitari di Modena in forza all’Azienda Usl e all’Azienda Ospedaliero Universitaria: una media di 1.3 al giorno. Ad agosto ad essere presi di mira da un 19enne sono stati i sanitari del ps del Policlinico ma è difficile dimenticare anche l’aggressione ai danni di due infermieri della terapia intensiva cardiologica dell’ospedale civile di Baggiovara lo scorso anno. La sindaca di Vignola, Emilia Muratori definisce in un messaggio "inaccettabile che i professionisti della sanità vengano aggrediti mentre stanno svolgendo il proprio lavoro al servizio della nostra comunità. Non ci sono ragioni che possano giustificare comportamenti violenti e maleducazione, che, tra l’altro, intralciano il soccorso e le cure ai pazienti in attesa e allarmano i loro familiari presenti".

La sindaca ha poi ringraziato i Carabinieri di Vignola per l’intervento tempestivo mentre l’Ausl sottolinea: "A seguito dell’aggressione al medico avvenuta nella serata di ieri al Pronto Soccorso di Vignola, l’Azienda USL di Modena rivolge un ringraziamento sentito agli agenti dell’Arma dei carabinieri che hanno individuato il responsabile, nell’ambito dei controlli che ogni giorno garantiscono l’incolumità dei cittadini e la tutela dei professionisti impegnati in prima linea nei presidi sanitari. Garantire la sicurezza nei luoghi di cura è un’azione che assicura il corretto svolgimento dell’assistenza sanitaria alla popolazione, spesso in contesti che richiedono condizioni ambientali tranquille, permettendo al personale sanitario di svolgere al meglio i propri compiti, e ai pazienti in attesa di ricevere le cure più appropriate".