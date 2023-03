Un altro rogo a Monzone: morti 26 vitellini

Un rogo – probabilmente di origine accidentale – è divampato nell’azienda agricola ‘Savorella’ di Monzone alle prime luci dell’alba ieri, intorno alle 4. Ventisei vitellini sono morti dopo essere stati avvolti dalle fiamme (la maggior parte durante l’incendio, altri a seguito delle gravissime ustioni) nei loro box, situati in un’area distaccata dalla stalla principale. A dare l’allarme sarebbero stati i proprietari stessi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che con un intervento durato quasi 4 ore sono riusciti ad estinguere l’incendio, ma per gli animali, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ingenti i danni arrecati ai box, mentre risulta intatta – poichè appunto fisicamente separata – la nuova grande stalla ricostruita nei mesi successivi al terribile incendio che aveva colpito l’azienda nel 2019, con la morte di oltre 350 bovini.

Ad innescare l’incendio potrebbe essere stata – ma sarà oggetto di verifica – una delle lampade usate per riscaldare gli animali (ipotesi cortocircuito o surriscaldamento). Sull’episodio indagano i carabinieri, che potrebbero visionare le telecamere di sorveglianza presenti in quel punto. Il sindaco Davide Venturelli, che si è recato sul posto, ha fatto sapere di stringersi insieme a tutta l’Amministrazione ai proprietari. L’episodio accaduto nel 2019 aveva sconvolto non solo Pavullo, ma tutta la montagna. In quell’occasione, la stalla (costruita solo pochi anni prima) era stata presidiata dai pompieri per giorni, pur di scongiurare il rischio di nuovi focolai, e il fumo si era sparso a decine di chilometri di distanza. Ma a stupire erano stati soprattutto il coraggio e la passione dimostrati dai proprietari, grazie ai quali l’azienda ripartì subito.

r.p.