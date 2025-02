Un altro rogo nella stessa casa. Via Trapani, 2 incendi in 24 ore. Torna la paura a Paganine

Le fiamme sono ripartite all’improvviso, nella notte, terrorizzando il quartiere. Sono stati proprio i vicini a dare l’allarme, dopo aver notato le fiamme uscire dalle finestre dell’ultimo piano. Sono in corso indagini per stabilire le cause che hanno originato nel giro di 24 ore un secondo e devastante rogo all’interno di un appartamento di via Trapani (località Paganine), a Modena.

L’incendio si è sviluppato in piena notte nel locale già reso inagibile dalle fiamme della notte precedente a causa del quale le inquiline, nonna e nipote di 82 e 26 anni, sono rimaste intossicate. Ad avere la peggio la giovane, ancora ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata a Baggiovara.

L’anziana, 82 anni, è stata dimessa dopo le cure del caso e ieri mattina, disperata, era davanti alla propria casa, incenerita dal rogo. Le due donne hanno perso tutto nell’incendio e ieri mattina c’è chi – mostrando grande solidarietà – ha consegnato alcuni abiti all’anziana per fronteggiare l’emergenza.

Alla base dell’incendio potrebbe esserci stato lunedì notte un corto circuito ma gli accertamenti sono in corso e solo nei prossimi giorni sarà possibile stabilire le cause. Per quanto riguarda invece martedì notte non è esclusa al momento alcuna ipotesi: ieri i funzionari dei vigili del fuoco erano sul posto per verificare la situazione ed hanno effettuato un lungo sopralluogo, dopo che per tutta la notte le squadre hanno lavorato per aver ragione delle fiamme. Non è escluso che il rogo possa essersi originato da qualche braciere rimasto acceso.

"Abbiamo sentito dei rumori, ci siamo affacciate alla finestra e abbiamo visto che la casa era nuovamente in fiamme – racconta una vicina, Giorgia Montanari –. Abbiamo preso paura, le fiamme erano alte e non ce l’aspettavamo. Conosciamo benissimo le due proprietarie e non riusciamo a capire cosa sia successo. Prima dei rumori legati al fuoco non abbiamo sentito nulla di sospetto".

Purtroppo nel rogo ha perso la vita il cagnolino della famiglia, trovato dai pompieri al piano terra dell’abitazione ormai esanime. E’ riuscito invece a fuggire il gatto delle proprietarie di casa di cui al momento si sono perse le tracce.

L’abitazione ha riportato ingenti danni strutturali e al momento risulta inagibile. Sono in corso accertamenti per capire come il rogo possa essere ‘ripartito’ a meno di 24 ore di distanza dal primo.

v.r.