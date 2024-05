Un Altro Suono in arrivo. Voci e installazioni, il canto diventa hi-tech

Il suo nome, in giapponese, significa "il gambo del fiore di loto". C’è qualcosa di misterioso, di ancestrale e quasi di trascendente nelle performance di Hatis Noit, poliedrica e sorprendente artista nipponica, che stasera (giovedì 16) alle 21.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni sarà protagonista di un atteso concerto che ‘abbraccia’ due rassegne, il Festival L’Altro Suono e il Modena Belcanto Festival. Presenterà un progetto in prima assoluta, con le installazioni ipertecnologiche di Akasha, ovvero Riccardo Franco-Loiri, visual e new media artist. Sul palco stasera anche la cantante spagnola Marina Herlop, con la vocalist Claudia Ibañez e il percussionista Antoni Llull Galmés.

Hatis Noit, originaria di Shiretoko a Hokkaido, oggi vive a Londra: la sua sensibilità e il suo estro le permettono di spaziare dal Gagaku, la musica classica giapponese, agli stili operistici: si ispira al canto bulgaro e gregoriano, così come ai cantanti di avanguardia e pop. A 16 anni, durante un viaggio in Nepal, è rimasta affascinata dal canto buddista di una monaca e ha compreso il potere viscerale della voce umana. La musica di Hatis Noit quindi fa incontrare mondi diversi e sa creare atmosfere quasi enigmatiche. Nel suo stesso nome si uniscono il loto, che rappresenta il mondo vivente, con il gambo e la radice, dunque la profondità del mondo spirituale: "Per Hatis Noit – spiegano le note – la musica rappresenta lo stesso mondo infernale con la sua capacità di muoverci e trasportarci dall’altra parte: il passato, un ricordo, il nostro subconscio". E quindi forse non a caso ha affascinato anche il celebre regista David Lynch.

Marina Herlop è al quarto lavoro di una carriera musicale in continua evoluzione. In "Nekkuja", il suo lavoro più recente, la sua voce si muove fra drum’n’bass, loop vocali e ritagli di paesaggi esotici, quasi come una luce che filtra fra gli alberi nella foresta. Anche questo è un esempio dell’evoluzione del canto e della vocalità, fil rouge di tutto il Belcanto Festival che viaggia fra i secoli e le generazioni, volando dalle origini al futuro.

