"Un amico davvero speciale e un padre meraviglioso"

"Un amico di famiglia. Una persona speciale e un buon padre".

Sono sconvolti gli amici di Luca Bellei (nella foto sopra), il 46enne deceduto ieri in un tragico infortunio sul lavoro a Pievepelago. "Non si meritava una morte così" hanno sottolineato in tanti, con la voce rotta dal pianto.

Prima di lavorare per la Mattioli Spa di Sassuolo, azienda che commercia rottami metallici e si occupa di recupero rifiuti, Bellei aveva prestato servizio per alcuni anni alla Marchetti Vivai. Sconvolti i titolari.

Uno degli amici di sempre, Andrea, ci tiene a sottolineare che "Luca era una persona estremamente buona, disponibile con tutti. Io ci sono cresciuto con lui e la terribile notizia mi ha lasciato senza parole".

Un altro amico quasi fraterno afferma: "Frequentavo casa sua quando era bambino e l’ho rivisto da adulto. Ci volevamo bene. Non ci posso credere; non si può morire così".

In tanti hanno sottolineato il bellissimo rapporto che il 46enne aveva con le figliolette, nate da una precedente relazione e a cui l’uomo era legatissimo.

"Un padre meraviglioso e attento e un grande lavoratore" ci tengono a precisare altri amici legati a Luca e alla sua famiglia. La salma di Bellei è stata trasferita in medicina legale per gli accertamenti necessari e, una volta arrivato il nulla osta, sarà possibile per i familiari del 46enne organizzare l’ultimo straziante addio.

Ieri mattina i titolari dell’azienda per cui l’uomo lavorava hanno raggiunto il luogo della tragedia al fine di capire cosa potesse essere accaduto.

La dinamica del drammatico infortunio è ora nelle mani dei Carabinieri.

