Un amore diviso e un delirio a due

A chiudere la rassegna ‘Opening’ di Ert, da venerdì 25 a domenica 27 al teatro Storchi andrà in scena "Come gli uccelli" (nella foto), diretto da Marco Lorenzi, dal testo dello scrittore libano-canadese Waijdi Mouawad: la forza dell’amore fra Eitan, un giovane di famiglia ebraica, e Wahida, una ragazza di origini arabe. Al teatro Michelangelo, domani e mercoledì, Gianfelice Imparato e Alessandro D’Ambrosio ne "La felicità" di Eric Assous: una storia d’amore che sboccia dopo gli ‘anta’, fra domande e insicurezze. Giovedì 24 al teatro Astoria di Fiorano Alessandro Preziosi e Nando Paone in "Aspettando Re Lear", poi domenica 27 al Comunale di Carpi, il "Delirio a due" di Ionesco, con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.