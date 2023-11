Un anno senza Alice, il fratello: "Ancora in attesa di degna sepoltura. Non smetterò mai di lottare per lei"

Dodici mesi senza Alice Neri. La giovane mamma 32enne di Ravarino, nella notte tra il 17 e il 18 novembre dell’anno scorso, è stata uccisa e il corpo è stato trovato carbonizzato dentro la sua macchina nelle campagne di Fossa di Concordia.

Questi, nel 2022, erano gli ultimi giorni di Alice: il suo ricordo in chi le vuole bene è sempre presente e il dolore sempre devastante, ma inevitabilmente aumenta con l’avvicinarsi del tragico anniversario.

Un anno di dolore, silenzi, parole, dubbi e angosce, ma soprattutto senza Alice, come racconta il fratello Matteo Marzoli che non ha mai smesso un giorno di combattere per conoscere la verità e per tutelare il ricordo della sorella.

Matteo, un anno senza Alice: cosa si sente di dire?

"Un anno senza mia sorella sono 32 anni della mia vita portati via. Spero che tutto quello che ho fatto in questi mesi mi consenta di ‘guadagnarmi’ il paradiso, perché l’inferno lo sto già vivendo in terra".

Cosa intende?

"Mi hanno strappato in modo violento e brutale la persona cui ero più legato al mondo, e senza neanche darmi la possibilità di vederla, bella come era lei, di salutarla, un’ultima volta. L’hanno ridotta in cenere. Dobbiamo ancora darle una degna sepoltura. Per ora mamma ed io ci stiamo limitando a cercare un’urna adatta a lei, che sarà a forma di fiore".

Tra poco più di due settimane, il 18 novembre, ricorre il primo anniversario della morte di Alice: avete pensato di organizzare qualche manifestazione o evento in sua memoria? "Per il momento no, almeno per quanto mi riguarda, in quanto reputo che il migliore modo per onorare mia sorella sia continuare a fare quello che da dodici mesi sto facendo, ossia lavorare ‘per lei’, per capire cosa è successo quella terribile notte. Voglio restare concentrato su questo, insieme a nostra mamma Patrizia e al nostro team, con l’avvocato Cosimo Zaccaria. Voglio dare ad Alice quello che si merita".

Cosa merita sua sorella?

"Giustizia e che la sua immagina sia riabilitata agli occhi delle persone. Ormai reputo non esista nulla di più brutto rispetto a tutto quello che è già stato detto su di lei. Dall’essere una tossicodipendente all’adombrare l’ipotesi che fosse incinta ma non di suo marito. Quanto male vogliono ancora farle?".

Perché tutto questo secondo lei?

"Dovrebbe rispondere chi mette in giro queste voci, ma sicuramente questa persona direbbe che lo sta facendo per amore di verità. Ma quale verità? Fino ad adesso, mi pare che la fantomatica indagine portata avanti a 360 gradi sia rivolta ad un bersaglio ben preciso (il terzo uomo), che viene messo alla gogna nonostante la mancanza di prove. Mentre non emergono risultanze, accertamenti, o vengono banalizzati dati oggettivi su altri, in primis sul principale sospettato (Mohamed Gaaloul, ndr)".

Come sta vivendo questa situazione la sua nipotina?

"Non voglio parlare della figlia di Alice, lei va salvaguardata. Parlare di lei significherebbe strumentalizzarla per sensibilizzare, e io non mi nascondo dietro una bambina di quattro anni. Posso solo dire, sulla base di elementi a mia conoscenza, che fatico a credere che si possa definire una piccola ‘serena e felice’".

Se pensa ad un anno fa, cosa le viene in mente?

"Una domanda, che rivolgerei a mia sorella: ‘Perché non mi hai chiamato?’. Io credo che in quel momento terribile, mentre la vita la lasciava, lei in qualche modo lo abbia fatto, ma io non sono stato in grado di sentirla. Questo oggi mi distrugge più di tutto".