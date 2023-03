"Un asteroide porterà il mio nome"

Viaggia intorno ad un’orbita tra 367 milioni e 440 milioni di chilometri dal sole, quindi tra Marte e Giove, ed è un meteorite che da lunedì sera porta il nome di Davide Gaddi, il cavezzese proprietario della cagnolina Pimpa con la quale il 4 gennaio 2020 ritrovarono due frammenti del meteorite caduto nelle campagne di Cavezzo il primo gennaio. "La comunicazione, preceduta da una mail, – ci dice Gaddi – l’ho ricevuta la sera dopo cena direttamente da Fabrizio Bernardi, lo scopritore di questo corpo celeste individuato l’11 luglio 2022 da Campo Imperatore, scientificamente classificato col numero 112340". L’asteroide Davide Gaddi ha una dimensione attorno ai 2,7 km, anche se questa è solo una stima approssimativa. Secondo gli esperti ci mette 1.611 giorni a orbitare attorno al sole. La distanza minima dalla Terra che può raggiungere è "solo" 219 milioni di chilometri. Presto sarà osservabile, perché passerà all’opposizione il 19 aprile (questo il giorno in cui lo si potrà vedere meglio), anche se sarà un po’ basso alle nostre latitudini. Tuttavia, non sarà difficilissimo vederlo, probabilmente anche da Cavezzo con il telescopio che si trova presso l’Osservatorio di Disvetro.

"Bernardi – aggiunge Gaddi - mi ha fatto un regalo tramite, anche Albino Carbognani, ricercatore dell’Istituto Nazionale Astrofisica OAS (Osservatorio Astrofisica e Scienza dello Spazio) di Bologna, che è colui che ha calcolato la traiettoria del meteorite precipitato a Cavezzo. La proposta viene da lui". E così tra i 70mila corpi celesti minori che vagano nello spazio classificati e battezzati dal WGSBN (WG Small Bodies Nomenclature) Bulletin dell’International Astronomical Union (IAU), i cui nomi sono scelti dal Minor Planet Center, da due giorni, oltre a Pimpa, c’è anche questo corpo minore dedicato a Gaddi. Quasi per caso questo magazziniere di 51 anni che lavora al Salumificio Mec Palmieri di San Prospero, dal 2020 è diventato, grazie alla sua inseparabile cagnolina, un appassionato di astrofisica, tanto che pur dilettante tra astronomi e astrofisici è spesso convocato per ricerche e ha partecipato recentemente nell’ambito del programma italiano PRISMA anche a quelle riguardanti il meteorite caduto a Matera. "Sinceramente – confida Gaddi - non me lo aspettavo. Mi avevano accennato della volontà di intitolare un meteorite a Pimpa e così è stato a gennaio, unico caso al mondo di asteroide dedicato a un cane. Questa notte appresa la notizia, non ho tanto dormito poiché mi sono veramente commosso". E a questo proposito gli esperti svizzeri che stanno studiando la composizione dei due frammenti di meteorite ritrovati a Cavezzo non hanno ancora risolto il mistero della differente composizione dei due pezzi rinvenuti, in quanto non compatibili".

Alberto Greco