Un autista per mezzi pesanti

Centro impiego Sassuolo per azienda trasporto merci ricerca 1 autista con patente C e CQC per mezzi pesanti superiori a 35 q.li. Richiesta disponibilità a trasferte giornaliere in zona Bologna. Si offre contratto a tempo determinato e orario a tempo pieno. Domande entro il 2710 a impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe