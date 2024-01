Un bando per chi vuole organizzare eventi culturali

Un bando per promuovere gli eventi e la cultura sul territorio di Maranello: è stato pubblicato il nuovo Bando Eventi rivolto ad associazioni, enti del terzo settore e piccole imprese, con l’obiettivo di raccogliere e selezionare proposte di eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, conferenze, presentazioni di libri e incontri. Il termine per presentare le domande è il 19 gennaio. "Il bando - spiega il vicesindaco Mariaelena Mililli - rappresenta un’opportunità per le associazioni e per la cittadinanza intera di proporre iniziative e arricchire l’offerta culturale della città". Le proposte selezionate potranno ricevere contributi economici o benefici come l’uso gratuito o agevolato di spazi, immobili e attrezzature dell’amministrazione comunale. Possono partecipare enti del terzo settore con sede a Maranello, associazioni non riconosciute, fondazioni, organizzazioni no profit, piccole e microimprese incluse le società cooperative. Due le tipologie di eventi previste: il primo gruppo comprende mostre, conferenze, presentazione di libri e incontri, il secondo manifestazioni e spettacoli, da realizzare tra il 31 marzo e il 31 dicembre 2024. Il modulo per la richiesta è disponibile insieme a tutta la documentazione sul sito Internet del Comune.