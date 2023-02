Un bando per valorizzare la proprietà che fu dei Pico

"Abbiamo accolto con soddisfazione la richiesta di collaborazione dall’Agenzia del Demanio alla quale abbiamo fornito, anche attraverso la nostra struttura nazionale, supporto tecnico-legislativo per valorizzare una delle aree di maggior pregio ambientale della nostra provincia, quella delle Valli mirandolesi". Marco Zanni, direttore di Coldiretti Modena, esprime entusiasmo all’indomani dell’indizione del bando relativo allo storico compendio "Villa Pico di Portovecchio", la cui scadenza è stata prefissata al 29 marzo 2023. Situato nella frazione di San Martino Spino, il lotto fu adibito in epoca rinascimentale a sito di allevamento dei cavalli, in virtù delle sua locazione paludosa, nonché delle vaste praterie circostanti.

In seguito all’estinzione della signoria dei Pico, passò nelle mani degli Estensi, per poi divenire, all’indomani dell’Unità d’Italia, il "V Deposito Allevamento Cavalli".

"Si tratta di un territorio ampio, misurante circa sessantasette ettari, capace di offrire numerose opportunità non solo di carattere turistico e naturalistico, ma anche di carattere economico-produttivo", commenta il direttore di Coldiretti. Il riferimento è alla significativa presenza dei barchessoni, peculiari edifici in mattoni dalla tipica pianta poligonale, realizzati a partire dal diciannovesimo secolo proprio per l’allevamento dei cavalli e divenute oggi patrimonio storico del territorio.

Proprio queste strutture, furono gravemente danneggiate dal sisma del 2012, ma, da alcuni anni a questa parte, stanno conoscendo un progressivo iter di recupero e valorizzazione. "Riteniamo che questa iniziativa sia molto importante al fine di esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana", fa sapere Zanni, "illuminando il suo ruolo chiave per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura".

Marcello Benassi