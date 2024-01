"Un bando ’rosa’ per conciliare vita e lavoro"

Migliorare la vita delle donne rendendo possibile la conciliazione tra lavoro e vita familiare. Per realizzare questi due importanti obiettivi, è stato presentato ieri il bando del Comune di Modena che mette a disposizione di imprese, associazioni o libere professioniste, 34 mila euro destinati a quei progetti che tendano a migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne. "Il bando ’Senza chiedere permesso’ è rivolto a imprese, associazioni o libere professioniste: vuole finanziare dei progetti rivolti alla conciliazione di tempi di vita e di lavoro per le donne, aumentare la loro presenza all’interno del mondo lavorativo e soprattutto creare progetti concreti che aiutino il benessere femminile all’interno delle associazioni e delle varie imprese; dopo tre anni abbiamo finanziato, grazie a questi bandi, circa 42 progetti che possono stimolare un cambio di prospettiva all’interno del mondo del lavoro", ha spiegato l’assessora Grazia Baracchi. Nel corso della mattinata è intervenuta Elena Granata, professoressa associata di Urbanistica e analisi della città e del territorio al Politecnico di Milano, che da sempre si batte per una maggiore riconoscenza del valore che ogni donna ha per la città: "Ci lamentiamo di ciò che le donne non hanno potuto fare, ma in realtà hanno fatto sempre tantissimo: la mia ricerca è volta a guardare ciò che le donne han fatto ed è utile a quel rovesciamento del vivere in città che è necessario nei tempi che corrono: le donne portano un pensiero laterale alternativo di cui abbiamo assolutamente bisogno".

Tra i vari programmi degli anni scorsi, un bando è stato vinto da Anna Ferri di Arci Modena: "Come Arci Modena abbiamo presentato un progetto dove il tempo era al centro: le donne hanno difficoltà a prendersi del tempo per sé stesse, per questo motivo abbiamo offerto un percorso di formazione gratuito per i nostri soci sugli stereotipi di genere e sulle opportunità che vengono concesse dalla legge per conciliare i tempi di vita". Il bando sarà online dal 17 gennaio e andrà presentato sul sito del Comune; tra le misure che potranno essere finanziate ci sono: l’introduzione di nuove forme di flessibilità e innovazione organizzativa, il miglioramento del welfare aziendale teso a favorire il benessere dei dipendenti, l’adozione da parte di persone e imprese di nuove gestioni che favoriscano la conciliazione tra vita e lavoro per le donne.

Jacopo Franceschini