"Un braccio robotico per i tecnici del futuro"

Un braccio robotico ad alta tecnologia, prezioso per la formazione di un centinaio di giovani delle cinque classi dell’Its Biomedicale di Mirandola, consentirà di arricchire il percorso formativo di questi futuri tecnici superspecializzati per un settore chiave del territorio. Lo strumento, dal costo di circa 30mila euro, già oggi impiegato per alcuni interessanti project work che le seconde classi dell’ente di formazione hanno fatto in collaborazione con le aziende, è stato donato dai fratelli Danilo e Rossana Malaguti, in ricordo dei genitori Anna Bavagnoli e Eros Malaguti, entrambi insegnanti.

"Sia mio padre che mia madre sono stati insegnanti a Mirandola – ha ricordato Danilo ai ragazzi intervenuti alla cerimonia di donazione – mia madre insegnante elementare e mio padre di inglese. Il loro lavoro è stato fondamentale e alla loro morte, in particolare quella di mia madre 2 anni fa, ci è venuto il desiderio di ricambiare, almeno in parte, il bene che ci è arrivato tramite il lavoro dei nostri genitori. Volevamo fare qualcosa che potesse contribuire alla scuola e alla città di Mirandola, dal momento che abitiamo lontano. Dopo una lunga ricerca abbiamo contattato i dirigenti dell’ Its Biomedicale che, in poco tempo, ci hanno risposto mandandoci il progetto di un’aula di robotica molto innovativa e ne siamo rimasti colpiti". Il nuovo braccio robotico amplia lo spettro di strumenti che l’Its ha a disposizione dei ragazzi per accrescere le loro competenze e fornire professionisti in grado di inserirsi facilmente in un settore come quello biomedicale.

Attivo dal 2014, Its ha già sfornato decine di supertecnici da tutta Italia per l’85% assorbiti dalle aziende del distretto mirandolese. "Questa donazione – spiega Giuliana Gavioli, la presidente della Fondazione Its Biomedicale – è importantissima perché permette ai nostri studenti di essere al passo coi tempi per quanto riguarda la parte di automazione dei processi produttivi".L’Its Biomedicale offre corsi biennali di 2.000 ore complessive (800 di stage in azienda) dedicati ai medical device con tre diversi ambiti di specializzazione: gestione e sviluppo; innovazione e industria 4.0; processi e analisi dati.

Alberto Greco