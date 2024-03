"Un buon inizio, serve una svolta"

Ecco gli interventi dei consiglieri prima dell’approvazione del documento. Elisa Rossini (Fd’I) ha espresso dubbi sulla legittimità dell’emendamento e ha definito la delibera "un documento di indirizzo per riqualificare, con l’aggiunta di un pezzo, soprattutto la maggioranza in vista del voto, più che la piazza". Enrica Manenti (Movimento 5 stelle) ha invece sottolineato come "il processo di pedonalizzazione del centro storico si debba fare, con le dovute consultazioni e la giusta gradualità, ma va fatto". Mentre Giovanni Silingardi ha ricordato che "noi, restando all’opposizione, stiamo contribuendo ad apportare a questi testi modifiche coerenti con la nostra visione della città". "Finalmente un passo concreto verso la pedonalizzazione di piazza Sant’Agostino", ha invece affermato Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena).

Il documento è "un buon inizio" anche per Paola Aime (Europa verde-Verdi) mentre Diego Lenzini (Pd) ha evidenziato "la volontà di puntare su una pedonalità misurata sulle esigenze dei più fragili". Per Lega Modena, invece, Giovanni Bertoldi ha definito la delibera "uno spot elettorale".