Un call center dedicato ai caregiver

Assistere un proprio caro può risultare faticoso sul piano fisico, psicologico, economico e relazionale. Nasce per sostenere e orientare i caregiver familiari il call center gestito dall’Ausl con la collaborazione del settore di psicologia clinica aziendale. Il servizio, raggiungibile al numero 059.5137124, è attivo il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e rappresenta uno dei punti di accesso agli interventi socio-sanitari previsti dall’Ausl a favore dei cittadini che quotidianamente assistono un parente tra le mura domestiche.

In particolare, chiunque volontariamente e consapevolmente si assume compiti di assistenza e cura di un familiare malato o disabile può contattare il call center per accedere a interventi di sostegno psicologico, di tipo individuale e di gruppo, in presenza e online. Il caregiver familiare può riportare elevati livelli di stress emotivo, stanchezza fisica, isolamento sociale, frustrazione, a causa del significativo carico a cui è sottoposto. Una volta attivati, gli operatori del servizio individuano il percorso più adeguato per il caregiver richiedente, che viene ricontattato a breve per un primo colloquio di valutazione. "Il progetto definisce e riconosce il caregiver quale risorsa indispensabile nella rete di assistenza alla persona – dichiara Paola Guiducci –. Per questo è fondamentale garantire una rete di sostegno promuovendo interventi di supporto".