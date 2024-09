Un camp per i ragazzi in fuga dalla guerra

Garantire sorrisi e momenti lontani dalla paura della guerra a una cinquantina di bambini e ragazzi ucraini della comunità di Boyarka (legata a Carpi da un ‘Patto di amicizia’). I giovani in questione stanno infatti vivendo un ‘summer camp’, una settimana lontano dalla paura delle bombe grazie a ‘Salus-Salute in scena’, il progetto realizzato dalle associazioni carpigiane Mriya e Appenappena con la collaborazione del Comune e dell’Ong ucraina Dobri Doloni e il finanziamento della Regione Emilia Romagna. Il progetto ha due principali aree di intervento: la prima si concentra sulla realizzazione di spazi e momenti ludico-ricreativi-teatrali per i minori, per offrire un ambiente sicuro e protetto, ma anche sostegno psicologico, assistenza sanitaria e recupero scolastico. I bambini potranno prendere parte ad attività laboratoriali finalizzate all’elaborazione delle ansie e delle esperienze derivanti dal conflitto attraverso programmi educativi interattivi e coinvolgenti. Il teatro sarà utilizzato come strumento terapeutico per facilitare l’espressione delle emozioni e aiutare a superare i propri traumi. La seconda parte del progetto ‘Salus’ prevede la raccolta e la distribuzione di farmaci e attrezzature mediche per le comunità colpite in modo che si possa continuare a garantire un supporto sanitario di base nel Comune di Boyarka con particolare attenzione alle necessità dei minori. A partire dall’autunno nelle farmacie delle Terre d’Argine sarà avviata una raccolta di farmaci e presidi sanitari che saranno raccolti dalla rete di volontari. "Il progetto si distingue per il suo approccio integrato e innovativo, che unisce il supporto psicologico e sanitario in un contesto di guerra, offrendo ai minori, non solo assistenza medica, ma anche strumenti per affrontare e superare il trauma emotivo", spiegano Chiara Pattacini e Maddalena Caliumi dell’associazione culturale AppenAppena. "Grazie al contributo della Regione (50mila euro) - continua Martino Marchi, presidente di Mriya - possiamo offrire ai bambini ucraini un rifugio sicuro e strumenti per ritrovare serenità e speranza". "Questo è un primo frutto dell’accordo di collaborazione e amicizia tra Carpi e Boyarka – conclude l’assessore Paolo Malvezzi –. Mi auguro che in futuro ce ne saranno altri anche se la speranza è quella della pace".

Maria Silvia Cabri