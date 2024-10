Un capolavoro del cinema muto con musica dal vivo

Un capolavoro del cinema muto americano, impreziosito da musica suonata dal vivo. Parte in maniera originale la stagione teatrale del Cinema Teatro Comunale Walter Mac Mazzieri di Pavullo, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Stasera alle 21, farà tappa per la seconda volta ‘BIGLIA - palchi in pista’, circuito ATER dedicato alla musica dal vivo, con la sonorizzazione del film ‘The Mystic’ di Tod Browning (Stati Uniti 1925, 73 minuti), a cura di Roberta Sammarelli (nella foto) bassista dei Verdena) e Collettivo Soundtracks 2024, in collaborazione con il Centro Musica di Modena. Sul palco con la Sammarelli (direzione, orchestrazione, basso, synth) ci saranno Maru Barucco (Live Electronics), Antonio Maria Rapa (Batteria), Lorenzo Saini (Violoncello/Synth), Alessandro Trabace (Violino) e Lorenzo Valdesalici (Chitarra), che appunto si cimenteranno con un classico del muto americano, pietra miliare del noir. Si tratta del quarto anno di ‘BIGLIA - palchi in pista’, percorso che si consolida come vero e proprio inedito anche nel panorama nazionale per aver introdotto un tipo di rapporto tra locali, teatri e istituzioni del tutto avanguardistico. La nuova stagione sarà all’insegna delle sonorizzazioni dal vivo, grazie anche alla preziosa collaborazione con il progetto Soundtracks – Musica da Film, un programma di residenza artistica promosso dal Centro Musica del Comune di Modena, con la direzione artistica di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e con il contributo della Regione Emilia-Romagna - legge regionale per lo sviluppo del settore musicale.